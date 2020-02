Het witte poeder dat in een verdachte brief zat die vrijdagavond werd aangetroffen bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne, blijkt na analyse gewoon bloem te zijn. Dat zegt de Antwerpse lokale politie zaterdagochtend. De veiligheidsperimeter rond de woning is dan ook opgeheven. Er volgt wel nog een onderzoek naar de afzender van de brief.

bron: Belga