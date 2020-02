Belgische stamcellen naar Polen

Ouders die navelstrengbloed lieten invriezen bij Cryo-Save, kregen te horen dat hun stalen naar Polen getransporteerd zijn. Commerciële initiatieven zoals Cryo-Save zijn ondertussen in ons land verboden. Toch zou het naar schatting om ‘enkele honderden’ Belgische stalen gaan. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. Cryo-Save, opgericht in 2000, pretendeerde dat het door ouders afgestane staal enkel voor hun kind zou dienen in geval van ziekte. Heel wat gynaecologen in ons land raden vrouwen dan ook jarenlang aan om na hun bevalling met Cryo-Save in zee te gaan.

Al het materiaal van de Belgische baby’s, samen met dat van vooral Nederlandse, Spaanse, Italiaanse en Hongaarse werden aanvankelijk in Niel bij Antwerpen bewaard. Tot de Belgische overheid in 2011 besloot dat het opslaan van navelstrengbloed door een privéfirma verboden moest worden. De opslag in Niel ging dicht. Cryo-Save sloot een akkoord met het bedrijf Famicord in het Poolse Warschau en transporteerde een groot deel van het materiaal naar daar.

“Alle tanks die in België stonden, staan nu bij ons in Warschau”, bevestigt Tomasz Baran, topman van Famicord. Al is er wel grote onduidelijkheid over welke stalen er nu precies in die tanks zitten. Een duidelijke inventaris is er blijkbaar niet. Bovendien zouden er bij het vervoeren naar Polen ook stalen verloren gegaan zijn.

Intussen is Cryo-Save zelf ook failliet en overgenomen door een investeringsbedrijf uit Dubai. Die nieuwe firma, die opereert vanuit Zwitserland, wil de stalen nu laten overbrengen naar Zwitserland.

