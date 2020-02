Amsterdam wil “aantrekkingskracht cannabis op toerist verkleinen”

De stad Amsterdam gaat bekijken of het minder toegankelijk maken van zaken zoals coffeeshops en prostitutie in Amsterdam invloed heeft op het gedrag van buitenlandse toeristen. Mogelijk komen er dan minder van hen naar gebieden zoals de Wallen en het Singelgebied en neemt de overlast daar dan af.

Uit een ondervraging van ruim 1.100 buitenlandse toeristen van 18 tot 35 jaar in deze hotspots lijken dergelijke maatregelen succes te kunnen hebben. Van de ondervraagden zei 65 procent cannabis te gebruiken. Voorts zei 44 procent niet meer (11 procent) of minder vaak (34 procent) naar Amsterdam te komen indien er een verbod op toegang tot een coffeeshop zou gelden. Daarnaast gaf 32 procent van de ondervraagden te kennen nooit meer naar de Wallen te gaan als er entreegeld zou worden gevraagd, 44 procent zou er dan minder vaak komen.

De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het project Aanpak Binnenstad, waar ook een “verkenning” is opgenomen naar dit soort maatregelen, schrijft de Nederlandse burgemeester Femke Halsema vrijdag.

Bron: Belga