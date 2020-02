Alle duels van morgen in 1A en 1B worden afgelast wegens storm

Er wordt morgen vanwege het voorspelde stormweer niet gevoetbald in de Jupiler Pro League en de Proximus League. Morgen stonden in 1A drie matchen op het programma: de toppers Standard-Club Brugge (14u30) en Antwerp-KRC Genk (18u) en het duel tussen Waasland-Beveren en Kortrijk (20u). In de Proximus League stond Westerlo-Lokeren (16u) op het menu.

“Naar aanleiding van de recente weersvoorspellingen en de waarschuwing van het KMI werd in overleg met de lokale overheden en de rechtenhouders beslist dat alle wedstrijden van zondag 9 februari 2020 van de Jupiler Pro League en de Proximus League worden afgelast”, stelt de Pro League in een mededeling.

“De kalendermanager overlegt momenteel met de lokale overheden en de rechtenhouders om deze wedstrijden zo spoedig mogelijk in te plannen en hoopt hier in de loop van namiddag nog over te kunnen communiceren.”

bron: Belga