VIDEO. Nieuwsgierige puppy veroorzaakt huisbrand

De brandweer van New Mexico heeft een filmpje gedeeld waarin te zien is hoe een brand ontstaat door het speelgedrag van een hondje.

Op de beelden is te zien hoe Kahuna, een puppy van negen maanden, in een huiskamer in New Mexico op een strijkplank springt. Die valt om waardoor er een heleboel kleren op het rooster van de vloerverwarming terechtkomen.

Smeltende kleren

Na een uur beginnen de kleren te smelten en door de opgebouwde warmte ontstaat er brand. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur snel doven. Zowel Kahuna als zijn maatje Paige kwamen met de schrik vrij.