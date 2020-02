Deze Belgische stad behoort tot beste Europese bestemmingen

Hoe verder, hoe beter. Dat is vaak hoe we een vakantiebestemming beoordelen, maar onterecht. Ook een uitje dichtbij huis kan onvergetelijk zijn. Naar jaarlijkse gewoonte vroeg de reiswebsite European Best Destinations meer dan 600.000 reizigers over hun favoriete Europese bestemming en in de top tien schittert ook een Belgische stad.

Bij Belgische steden denken we al snel aan Brugge, Brussel, Antwerpen, Gent, Luik… Dat zijn zonder twijfel de best gekende bestemmingen in ons landje, maar toch kregen zij geen plekje in de lijst.

Namen

Het is namelijk de Waalse hoofdstad Namen die op de zevende plek belandde. De omschrijving op de website luidt als volgt: “Het is een ongelooflijk charmante stad die het Belgische surrealisme van Brussel combineert met de romantiek van Boedapest of Brugge. Namen is zonder twijfel de interessantste bestemming in België. De stad beperkt zich bovendien niet tot ontspanning en welzijn, maar biedt tal van openluchtactiviteiten aan voor jong en oud.” Hoog tijd dus om dit Belgische pareltje te ontdekken als je dat nog niet hebt gedaan.

Europese top vijftien