Zarina Diyas kan droomstart niet verzilveren

Zarina Diyas (WTA 63) kende een droomstart tegen Elise Mertens (WTA 19) in de Kortrijkse Lange Munte. Maar daarna geraakte Belgiës nummer 1 onder stoom: 1-6, 6-2 en 6-1. Daardoor leidt België met 1-0 in het Fed Cup-duel tegen Kazachstan, met als inzet een ticket voor de finaleweek. “Ik begon heel goed aan de wedstrijd, met 1-6 in de eerste set als resultaat”, verklaarde Diyas na de wedstrijd. “Elise liet heel wat missers optekenen, waardoor ze me wel wat hielp. Vanaf de tweede set begon Elise beter te spelen, ze raakte de bal beter. Ze maakte minder foutjes. Ik liet wat betijen, terwijl ik net agressiever had moeten spelen. Het werd zo moeilijk voor mij om punten te maken.”

“Natuurlijk ben ik nu ontgoocheld, want ik wou deze match echt winnen. Nu gaan we volop focussen op het duel tussen Yulia Putintseva en Ysaline Bonaventure. Ik zal zeker klaar zijn voor mijn wedstrijd van morgen.”

bron: Belga