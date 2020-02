Youth for Climate vraagt menselijkheid van de politici aan eind van klimaatmars

De “Strike for Oceans” van Youth for Climate (YFC) is omstreeks 15.15 uur beëindigd aan het station Brussel-Zuid. Volgens een telling van de politie waren er een goede 1.000 klimaatspijbelaars aanwezig, maar de organisatie zelf spreekt van 2.000 betogers. De klimaatjongeren hadden aan het einde van de mars wel nog een duidelijke boodschap voor de politici en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Met hun enthousiasme, hun gezangen en hun spandoeken zorgden de klimaatjongeren er opnieuw voor dat heel wat hoofden hun richting op draaiden in de Brusselse straten. Het was duidelijk dat heel wat leerlingen de waarschuwing van minister Weyts, dat spijbelen bestraft zal worden, naast zich neerlegden. En daar heeft YFC een duidelijke boodschap over.

“Minister Weyts heeft gelijk wanneer hij zegt dat we op de schoolbanken moeten zitten en nieuwe dingen moeten leren die we later kunnen gebruiken. Maar zolang zij niets doen om onze toekomst te verzekeren, zullen wij op straat blijven komen. We kunnen ons er niet bij neerleggen dat er geen veilige toekomst is”, zegt Lola Segers van YFC.

En voor de Belgische politici in het algemeen hadden de jongeren ook nog een oproep. Ze hopen dat er bij het vormen van de federale regering een echt ambitieus klimaatbeleid komt.

“Wij hebben leiders nodig die niet verliefd zijn op publiciteit, maar verliefd zijn op menselijkheid. Jullie, de mensen die hier staan, zijn de leiders”, zei Segers aan de aanwezige klimaatspijbelaars.

bron: Belga