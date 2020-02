Wetsontwerp moet witwassen van geld en financiering terrorisme voorkomen

Tijdens een elektronische ministerraad heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contanten te beperken. Het ontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zet een Europese richtlijn daarover om in nationale wetgeving. De belangrijkste wijziging bestaat erin dat voortaan ok aanbieders van virtuele valuta of bewaarportefeuilles onderworpen zullen worden aan de al bestaande maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dat geldt ook voor kunsthandelaars, als de waarde van een (reeks) verrichting(en) 10.000 euro of meer bedraagt en voor fiscale adviseurs.

Het ontwerp verlaagt ook de limiet voor niet-herlaadbare betalingsinstrumenten tot 150 euro en moet ook de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten verbeteren. De Europese Centrale Bank, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State moeten nog advies uitbrengen over de tekst.

bron: Belga