“Wereldwijd tekort aan beschermingsmateriaal tegen coronavirus”

Wereldwijd is er een tekort aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal tegen het nieuwe coronavirus. Daarvoor heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève gewaarschuwd. Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat hij met verantwoordelijken van de bevoorradingsketen zou praten in een poging de ‘bottlenecks’ in de productie op te lossen.

De Chinese regering erkende begin deze week dat ze dringend mondmaskers nodig heeft om het hoofd te bieden aan de epidemie van de mysterieuze longziekte.

De WHO kondigde al aan dat ze maskers, handschoenen, beschermende kledij, beademingstoestellen en kits om het virus op te sporen zal sturen naar landen die om hulp vragen.

