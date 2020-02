Weerbericht: zondag wordt stormachtig

Het blijft deze namiddag overal zonnig, maar in het westen van België komen er later mogelijk wat meer hoge wolkenvelden. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 6 en 11 graden, zo verwacht het KMI. Vanavond en -nacht blijft het droog met een toenemende bewolking vanuit het westen. Het wordt overwegend halfbewolkt. De minima liggen tussen -1 en +6 graden bij een meestal matige wind uit zuidelijke richtingen.

Morgen is het eerst overwegend droog met vaak wolkenvelden en enkele lokale opklaringen, voornamelijk in de oostelijke landshelft. In de loop van de dag valt er tijdelijk wat lichte regen vanaf het westen van België. Deze storing bereikt het oosten pas op het einde van de namiddag of ’s avonds. Het is zacht met maxima van 9 tot 13 graden.

Morgenavond klaart het tijdelijk op. Tijdens de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De minima liggen dan tussen 4 en 8 graden. De matige wind uit het zuiden tot zuidwesten neemt toe tot vrij krachtig en rukwinden tot 50 of 60 km per uur zijn mogelijk.

Zondag wordt het stormachtig en zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Op het einde van de dag en zondagnacht wordt de neerslag veel intenser en is er kans op onweer. Met maxima van 9 tot 13 graden is het zeer zacht. Er waait een krachtige tot zeer krachtige zuidwestenwind, vanaf de middag worden rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur verwacht. ’s Avonds nemen de rukwinden zelfs nog verder toe, met gevaar voor pieken van 100 tot 120 kilometer per uur.

Ook maandag wordt een onstuimige dag met buien en tussendoor toch ook enkele opklaringen. We krijgen dan maxima van 5 tot 10 graden. Het waait nog steeds hard uit westelijke richtingen met felle windstoten tot 80 à 90 km/u. Dinsdag worden enkele buien verwacht, maar ook opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden bij een aanhoudend strakke westenwind. Woensdag wordt het meestal droog met opklaringen, bij maxima van 2 tot 7 graden.

bron: Belga