Twitter promoot FOD Volksgezondheid in strijd tegen fake news over coronavirus

De sociaalnetwerksite Twitter gaat op zijn platform de berichten van de federale overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus promoten. De bedoeling is om op die manier het verpreiden van foute informatie tegen te gaan. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vandaag meegedeeld. Het initiatief voor de samenwerking gaat uit van Twitter, zo legt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, uit. “Twitter heeft wereldwijd contact opgenomen met overheidsdiensten die zich bezighouden met volksgezondheid, omdat het bedrijf bezorgd is over de grote hoeveelheid fake news die op zijn platform verschijnt”, zegt Eyckmans. “We zijn heel blij met de steun die we op deze manier krijgen.”

Door de samenwerking zal de informatie die de overheidsdienst over het coronavirus verspreidt, belangrijker worden in het algoritme dat Twitter hanteert. Die informatie krijgt zo een opvallendere plaats op het platform. Wie in België de term “coronavirus” intikt in de zoekmachine van Twitter, zal bovendien ook een mededeling te zien krijgen waarin wordt doorverwezen naar www.info-coronavirus.be, de informatiesite die de FOD Volksgezondheid over het coronavirus heeft opgezet.

Eyckmans hoopt dat op deze manier ook onnodige paniekberichten over het coronavirus tegengegaan worden. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen in Europa voorlopig nog relatief laag ligt. Momenteel gaat het om een dertigtal gevallen, waarvan één in België.

bron: Belga