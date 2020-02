Tshisekedi heeft koning Filip uitgenodigd voor viering 60e verjaardag onafhankelijkheid

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft koning Filip uitgenodigd voor de feestelijkheden, eind juni, rond de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd. “De president heeft woordelijk gezegd dat de koning uitgenodigd is”, aldus Wilmès. De officiële uitnodiging is nog onderweg, en de premier heeft de uitnodiging ook nog niet beantwoord. “Dat zullen we in juni moeten bekijken”, aldus de premier. “Waarschijnlijk is er tegen dan een nieuwe regering.”

De uitnodiging kwam er tijdens het tête-à-tête dat Wilmès gisterenmiddag had met de Congolese president. Het paste binnen een opsomming van het momentum dat er de afgelopen maanden gekomen is dat geleid heeft tot betere banden tussen de twee landen: Tshisekedi koos België in september uit voor zijn eerste bezoek aan Europa als president. Daar is intussen de missie van de premier en de ministers De Croo en De Crem bijgekomen, en eind maart volgt een grote economische missie naar Kinshasa en Lubumbashi.

Bron: Belga