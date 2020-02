Syriëstrijders – Koerden gaan internationale IS-strijders in Syrië berechten

De Koerdische autoriteiten in het noorden en het oosten van Syrië gaan buitenlandse IS-strijders zelf berechten. Dat heeft het Rojava Information Center, de spreekbuis van de Koerdische autoriteiten in Noord- en Oost-Syrië, op Twitter laten weten. Ook De Standaard bericht vrijdag over het initiatief. De processen zouden al in de lente van dit jaar van start gaan. De Koerdische autoriteiten vragen al een tijdlang aan de Europese regeringen om hun IS-strijders te repatriëren en te berechten in eigen land. Volgens de autoriteiten zijn die strijders een “grote last”, financieel en op het vlak van veiligheid, en zeker na de inval van Turkije in het noorden van Syrië. Veel mannen, vrouwen en kinderen konden vluchten uit de kampen waar de strijders worden vastgehouden.

De Koerdische autoriteiten vonden echter maar weinig gehoor bij de Europese regeringen, en willen nu zelf een justitiesysteem op poten zetten. “Ze hopen op samenwerking van de internationale regeringen en experten”, aldus het Rojava Information Center. Fener al-Kait, assistent-minister in het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Koerdische autoriteiten, kaartte de plannen al aan in een bilaterale ontmoeting met de Finse regering. Hij vroeg om hulp bij het opzetten van een speciale rechtbank inzake de wettelijke en technische aspecten.

Zo’n 1.000 buitenlandse mannelijke IS-strijders, 4.000 vrouwen en 9.500 kinderen – van wie de meeste minder dan vijf jaar oud – verblijven in Syrische kampen die door de Koerden worden bewaakt. Daar zijn ook Belgen bij, en de vraag is volgens De Standaard hoe ons land op de Koerdische plannen zal reageren. België weigert de Koerdische autoriteiten in Syrië te erkennen omdat het de Turkse regering niet voor het hoofd wil stoten, zo stelt de krant.

bron: Belga