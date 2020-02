Perimeter rond woning van De Wever na ontvangst van verdachte brief met wit poeder

Bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne is een verdachte brief aangetroffen met een wit poeder erin. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Er is een perimeter ingesteld rond de woning en de civiele bescherming komt ter plaatse om de brief mee te nemen en te analyseren. Ook de woordvoerder van De Wever bevestigt dat er een verdachte brief is aangetroffen. Wie precies de vondst deed en of De Wever zelf thuis was op het moment van de feiten, is niet bekend. “Een van de bewoners heeft de brief gevonden en de politie verwittigd”, klinkt het bij de politie, die benadrukt dat ze met de genomen maatregelen slechts een standaardprocedure uit voorzorg volgt.

bron: Belga