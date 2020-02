Mexico zal presidentieel vliegtuig toch niet verloten

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrado ziet naar eigen zeggen af van het verloten van het luxueuze presidentiële vliegtuig. Wel komt de afbeelding van het toestel op loten te staan. Honderd deelnemers aan de speciale loterij, bestaande uit 6 miljoen loten, kunnen omgerekend ruim 970.000 euro winnen. Obrador suggereerde vorige maand dat hij het toestel mogelijk zou laten verloten. Hij probeert al tijden af te komen van de Boeing 787 Dreamliner, die is gekocht door zijn voorganger Enrique Pena Nieto. De huidige linkse leider vindt het ongepast om een luxevliegtuig te hebben terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft, maar de kopers staan tot dusver niet in de rij. Ook zou hij het geld gebruiken om illegale immigratie te kortwieken.

De aankondiging dat het toestel mogelijk verloot zou worden, leidde in Mexico tot hilariteit. Mensen vroegen zich af wat een gewone burger aan zou moeten met het passagiersvliegtuig.

Het Midden-Amerikaanse land betaalde in 2012 zo’n 200 miljoen dollar voor het toestel, dat nu nog zo’n 130 miljoen dollar (ruim 118 miljoen euro) waard zou zijn.

Naast uitbetaling aan de winnaars gaat het geld naar de staatsziekenhuizeen en het onderhoud plus uitbaten van het presidentiële vliegtuig over een periode van twee jaar, of tot dat de regering het kan verkopen of verhuren.

