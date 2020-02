Mertens bezorgt België 1-0 voorsprong tegen Kazachstan in Fed Cup

Elise Mertens (WTA 19) heeft België een 1-0 voorsprong bezorgd in het Fed Cup-duel tegen Kazachstan, met als inzet een ticket voor de finaleweek. Op het hardcourt in de Kortrijkse Lange Munte versloeg Belgiës nummer 1 Zarina Diyas (WTA 63) in drie sets met 1-6, 6-2 en 6-1. In het eerste onderlinge duel tussen beide speelsters gaf Mertens in de eerste set niet thuis. Ze leverde twee opslagspelletjes in, waardoor Diyas kon doorstomen naar 0-5. Na de 1-6 moest Mertens, aangemoedigd door sparringpartner Kim Clijsters, uit een ander vaatje tappen. En dat deed ze. Mertens krikte haar niveau op en ging tweemaal door de service van haar Kazachse opponente: 6-2. Mertens lukte na twee felbevochten games in de derde set een break voor 3-1. Diyas moest bij 4-1 opnieuw haar service afstaan. Mertens besloot de eerste partij met 6-1 in de slotset.

Vanavond staat Ysaline Bonaventure (WTA 115), die als tweede enkelspeelster de voorkeur kreeg op Kirsten Flipkens (WTA 81), tegenover Yulia Putintseva (WTA 34). Morgen (vanaf 13u30) staan nog twee enkelspelen en het afsluitende dubbelspel op het programma. Dan is Mertens aan zet tegen Putintseva en neemt Bonaventure het op tegen Diyas. In het dubbelspel speelt het duo Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen de tandem Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. De kapiteins kunnen wel nog wijzigingen aanbrengen.

Als België de Kazachse horde neemt, plaatsen Elise Mertens en co. zich voor de finaleweek in Hongarije. Twaalf landen spelen van 14 tot 19 april in Boedapest op gravel om de eindzege.

bron: Belga