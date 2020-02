Jupiler Pro League – Anderlecht moet vrede nemen met een punt in Gent

AA Gent en Anderlecht hebben vrijdagavond op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League de punten gedeeld. Het werd 1-1 in de Gentse Ghelamco Arena. Antoine Colassin (14.) kopte een verdienstelijk paars-wit op voorsprong, maar Jonathan David (28.) redde een punt vanaf de penaltystip. RSC Anderlecht – zonder de geblesseerde Rode Duivels Vincent Kompany en Elias Cobbaut – hield aanvankelijk goed stand in de Ghelamco Arena. Antoine Colassin zorgde ondanks zijn pijnlijke enkel voor de eerste dreiging. Op het kwartier brak de nieuwste publiekslieveling van de Brusselaars de ban. Kaminski duwde een vrijschop van Zulj in hoekschop. Daaruit kwam het leer met wat geluk bij Colassin, die via de onderkant van de lat binnen kopte: 0-1. Een kwartier later hingen de bordjes gevleid in evenwicht. AA Gent dwong een strafschop af na een overtreding van Kana op Niangbo. Jonathan David nam het geschenk vanaf de stip in dank aan: 1-1. Op slag van rust drong de thuisploeg stevig aan, maar doelman Van Crombrugge schudde op de nekslag van Marreh een prima redding uit zijn handschoenen.

Ook na de pauze domineerde Anderlecht. Vlap probeerde na een slim balletje van Sambi Lokonga Kaminski te lobben, maar besloot pardoes op de Gentse doelman. Bij een zeldzame tegenprik van de thuisploeg kopte invaller Dejaegere rakelings naast. Aan de overzijde had Vlap te veel tijd nodig om af te drukken, waardoor Ngadeu de Nederlander van een doelpunt hield. In de slotminuten volgden de aanvallen elkaar in sneltempo op. Gent-spits Kvilitaia maakte nog het meeste aanspraak op de winning goal, maar doelman Van Crombrugge bracht redding.

In de stand blijft AA Gent tweede. Met 49 punten bedraagt de achterstand op competitieleider Club Brugge (57) acht eenheden. Anderlecht komt naast Zulte Waregem en KV Mechelen voorlopig op de zevende plek. KRC Genk, zesde en mathematisch eigenaar van het laatste ticket voor Play-off 1, verzamelde drie punten meer dan paars-wit.

Zaterdagavond opent Charleroi om 18u de voetbalavond tegen Zulte Waregem voor een belangrijk duel met het oog op Play-off 1. Om 20u begint Cercle Brugge aan zijn match van de laatste kans tegen KV Mechelen. STVV-Eupen staat ook zaterdag op het programma. Moeskroen-Oostende is de laatste ontmoeting op zaterdag. Om 14u30 ontvangt Standard op Sclessin zondag leider Club Brugge. Om 18u is het de beurt aan Antwerp en Genk. Waasland-Beveren en Kortrijk sluiten zondag de speelronde af op de Freethiel.

bron: Belga