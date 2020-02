Groenewegen boekt tweede ritzege in Ronde van Valencia, Haig nieuwe leider

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft zijn tweede ritzege beet in de Ronde van Valencia. De Nederlander, woensdag al winnaar van de openingsrit, sprintte na 174,6 kilometer van Orihuela naar Torrevieja sneller dan zijn landgenoot Fabio Jakobsen en de Sloveen Matej Mohoric. Amaury Capiot finishte als zevende, Tom Van Asbroeck als negende. De 26-jarige Nieuw-Zeelander Jack Haig (Mitchelton-SCOTT) werd twaalfde in de rituitslag en dat volstond om de leiderstrui over te nemen van de Sloveen Tadej Pogocar. Die staat wel nog in dezelfde tijd, net als Alejandro Valverde, Ruben Fernandez, Dylan Teuns, Ion Izagirre en Tao Geoghegan Hart.

De vroege vlucht kreeg vorm na 12 kilometer. Petr Rikunov, Hector Saez, Manuel Penalver, Ivan Moreno, Julen Irizar en Daniel Viegas sloegen de handen in elkaar en verzamelden een bonus van 3:15. In het peloton controleerden de sprintersploegen, Deceuninck – Quick-Step en Jumbo-Visma. Vooraan moest Penalver als eerste lossen, finaal bleven Moreno, Saiz en Irizar over. Onderweg was er nog even oponthoud voor Jumbo-Visma toen Groenewegen tegen de grond smakte en daarna nog wat materiaalproblemen kende, maar uiteindelijk zou zijn team hem weer naar voren loodsen.

Op 9 kilometer werd het vluchterstrio ingerekend, een sprint kondigde zich aan. Deceuninck – Quick-Step zette een treintje op, maar Jakobsen was hun spoor wel bijster en moest zelf z’n weg zoeken. Het was Luka Mezgec die de sprint van ver aanzette, Groenewegen vond alweer net op tijd het gaatje en sprintte naar zijn tweede zege in Spanje, opnieuw voor Jakobsen.

bron: Belga