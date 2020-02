Fed Cup – “We hebben nog alles in eigen handen”

België en Kazachstan houden elkaar in evenwicht in hun Fed Cup-duel. Ysaline Bonaventure (WTA 115) ging in drie sets met 3-6, 7-6 (7/2) en 6-2 onderuit tegen Yulia Putintseva (WTA 34) op het hardcourt in Kortrijk, nadat Elise Mertens (WTA 19) België het eerste punt had bezorgd door Zarina Diyas (WTA 63) met 1-6, 6-2 en 6-1 te kloppen. Bonaventure was erg dicht bij de 2-0, waardoor België één zege verwijderd zou zijn van de finaleweek. Maar ze liet drie matchballen liggen. “Ysaline mag terecht trots zijn op haar wedstrijd. Ze heeft er hard voor gevochten, ook na de moeilijke momenten in de tweede set”, zei kapitein Johan Van Herck. “Maar dan voel je dat dat momentum keert. Ysaline heeft nogmaals getoond welke kwaliteiten ze heeft en wat ze kan betekenen voor dit Fed Cup-team. Vandaag is het niet gelukt, maar bij de volgende kans zal ze er opnieuw staan.”

“Misschien hadden we op voorhand getekend voor een 1-1 stand na de eerste dag. We moeten deze score nu aanvaarden zoals ze is. We hebben nog alles in eigen handen. Zaterdag kunnen we drie keer winnen, maar evengoed drie keer verliezen. Maar we moeten vertrouwen hebben. We hebben tennis van goed niveau gezien”, besloot Van Herck.

bron: Belga