Fed Cup – Kazachse kapitein: “Speelsters van beide teams zijn elkaar waard”

Yulia Putintseva (WTA 34) heeft Kazachstan dankzij een felbevochten zege (3-6, 7-6 (7/2), 6-2) tegen Ysaline Bonaventure (WTA 115) langszij gebracht in het Fed Cup-duel tegen België. Na de eerste dag staat het 1-1 in Kortrijk. “Ik ben een vechter”, zei de Kazachse, die tegen Bonaventure drie matchballen redde. “Het was een fantastische match, met veel lastige rally’s. Ik ben blij dat ik mijn focus behield, de wedstrijd kon doen kantelen en tot het eind bleef vechten. Ik speel al heel mijn leven tennis, dus het gebeurt wel geregeld dat ik matchballen moet redden. Ik had niets te verliezen, met drie goede opslagen kon ik de matchpunten wegwerken”, vervolgde Putintseva, die zaterdag Elise Mertens (WTA 19) partij geeft. “Ik zal niet moe zijn na deze partij”, verzekerde de Kazachse.

Dias Doskarayev, kapitein van het Kazachse team, is tevreden met de 1-1 stand na de eerste dag. “Het had 2-0 kunnen staan. En dan zou het ongelooflijk lastig worden op de tweede dag. Het niveau van het tennis lag hoog vandaag. De speelsters van beide teams zijn elkaar waard. Elk punt is een gevecht. We zijn blij dat Yulia ons in de running houdt. Ze heeft vandaag nog maar eens haar sterk karakter getoond. Al was Bonaventure ook indrukwekkend, ze sloeg een pak winners.”

