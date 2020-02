Fed Cup – “Heb de moed niet laten zakken”

Elise Mertens (WTA 19) heeft het Belgische Fed Cup-team vrijdag een 1-0 voorsprong bezorgd in het duel tegen Kazachstan, met als inzet een ticket voor de finaleweek. “Het doet deugd dat ik voor het eerst in het kader van de Fed Cup in België kan winnen”, reageerde Belgiës nummer 1 na haar 1-6, 6-2 en 6-1 overwinning tegen Zarina Diyas (WTA 63). In geen tijd keek Mertens in de eerste set tegen een 0-5 achterstand aan. “Ik begon niet al te goed, ook al had ik eigenlijk niet zoveel zenuwen. Mijn benen voelden traag aan. En zij miste weinig en speelde een foutloze eerste set. Maar mentaal ben ik toch in de match gebleven.”

Vanaf de tweede set kon Mertens haar niveau opkrikken. “Ik heb de moed niet laten zakken. Als ze van mij wou winnen, dan moest ze wel klaar staan voor elke bal. Ik bleef vechten voor elk punt. Door de steun van het publiek, het team en Johan Van Herck heb ik de match gewonnen. Het is speciaal om voor België te spelen, ik wou deze match dan ook echt winnen.”

bron: Belga