Fed Cup – Bonaventure mist drie matchballen: “Heel pijnlijk”

Ysaline Bonaventure (WTA 115) zat in zak en as na haar 3-6, 7-6 (7/2) en 6-2 nederlaag tegen Yulia Putintseva (WTA 34), waardoor Kazachstan langszij kwam in het Fed Cup-duel tegen België. Het staat 1-1 na de eerste dag in Kortrijk. “Dit is heel pijnlijk”, zei Bonaventure, die drie matchballen niet kon verzilveren. Bij 3-5 in de tweede set verzuimde de Luikse drie matchballen te verzilveren op de opslag van de Kazachse. “Ik begon te veel na te denken en ik werd nerveus. Daarna kwam Putintseva steeds beter in de wedstrijd. Ze maakte minder fouten en ik kon minder winners slaan. Putintseva houdt van zulke matchen.”

“Het was heel fijn geweest 2-0 voor te staan na de eerste dag. Maar het is niet anders. Ik heb alles gegeven en heb ervoor gevochten. Ik mag toch fier zijn op mijn match.”

Bonaventure liet maar liefst 14 dubbele fouten optekenen. “Mijn service is altijd mijn zwak punt geweest. Ik probeer risico’s nemen. Ik moet er nog aan werken om minder dubbele fouten te maken. Maar het is niet daardoor dat ik de wedstrijd verlies”, besloot de Luikse.

bron: Belga