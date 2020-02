EuroMillions Basket League – Bergen zet Limburg United opzij in topper, Brussels vernedert Luik

Bergen heeft vrijdagavond op de zevende speeldag van de tweede ronde in de Belgische basketbalcompetitie de topper tegen Limburg United gewonnen met 73-72 (rust: 42-31). De Henegouwers gaan alleen op kop in de stand. Brussels gaf rode lantaarn Luik met 63-113 (rust: 34-56) een flink pak slaag voor eigen publiek. De thuisploeg nam het commando over in het tweede kwart en ging met een kloof van 11 punten rusten. Een eindspurt van Limburg United maakte het nog spannend. Met drie driepunters van Maxime Depuydt kwamen de bezoekers zelfs op gelijke hoogte (72-72), maar Auston Barnes hield de zege met een gelukte vrijworp thuis. Topschutter bij de Henegouwers was Arik Smith (20 ptn).

Nog op vrijdagavond maakte Brussels gehakt van Luik, ondanks het feit dat de hoofdstedelingen slechts negen spelers op het wedstrijdblad zetten. Brussels was uitstekend bij schot en trof 19 keer raak op 33 poging vanaf de driepuntlijn. De match was aan de pauze al gespeeld, maar het geplaagde Brussels speelde ook na rust de zorgen van zich af. Domien Lobry (22 ptn) en William Robeyns (24 ptn) speelden een grote rol in de vijfde competitiezege van Brussels.

Met een bilan van 11 overwinningen en 4 nederlagen neemt Bergen de eerste plaats in het klassement over van Oostende. Limburg (8 zeges) blijft derde. Brussels is voorlaatste met een ruime voorsprong op rode lantaarn Luik.

bron: Belga