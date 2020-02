Dries De Bondt: “Had zege zelf niet verwacht”

Dries De Bondt heeft zijn ploeg Alpecin-Fenix de eerste overwinning van het seizoen op de weg geschonken. In de derde etappe van de 50e Ster van Bessèges (2.1) schoof hij mee in een vroege vlucht en bleef hij nipt een sprintend peloton voor. “Deze zege had ik vanmorgen helemaal niet verwacht”, reageerde de 28-jarige Antwerpenaar. De Bondt maakte deel uit van een vroege vlucht. “We draaiden goed rond met ons vier”, vertelde hij voor de camera van L’Equipe TV. “We deden niet te gek, rustig aan en kregen maar liefst negen minuten van het peloton. Dat was wel veel en het begon door mijn hoofd te gaan dat het misschien wel kon lukken, als de achtervolging laat in gang schoot.”

“Toen we op 40 kilometer nog altijd ruim vier minuten hadden, begon ik er echt in te geloven. Georg Zimmermann was echt sterk vandaag. Hij probeerde om me te lossen op de laatste klim, maar dat lukte hem niet, dus mijn kansen stegen voor de zege. Op die helling op het einde speelde ik nog even met de anderen, ze losten en kwamen nog terug, maar ik wist dat ze allebei piepedood zaten. Ik voelde me de sterkste, het enige waar ik nog bang voor was, was dat het peloton terug zou keren. Op 400 meter zag ik dat ze plots heel snel kwamen, dus zette ik mijn sprint al aan op 250 meter en gelukkig was ik sterk genoeg om het af te maken. Hier ben ik heel blij mee, want zo’n zege had ik vanmorgen bij de start echt wel niet verwacht. Echt ongelooflijk.”

bron: Belga