Coronavirus – Aantal doden in China loopt op naar 717

Het nieuwe coronavirus dat in december opdook heeft in China nu al aan 717 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, in een nieuwe balans bekendgemaakt. Daarmee heeft het virus nu al meer doden geëist op het Chinese vasteland en in Hongkong dan het SARS-virus, dat in 2002-2003 zo’n 650 levens kostte.

Nog volgens de autoriteiten kwamen er in Hubei voorts 2.841 nieuwe gevallen van besmetting bij, wat het totale aantal zieken op ruim 34.000 brengt.

bron: Belga