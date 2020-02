In Deurne heeft de civiele bescherming vrijdagavond de verdachte brief met een wit poeder erin die bij N-VA-voorzitter Bart De Wever thuis was aangetroffen, meegenomen voor verdere analyse. Allicht wordt in de loop van de nacht of zaterdag duidelijk wat de samenstelling van het poeder is en dus of het al dan niet om loos alarm ging. Intussen blijven volgens de lokale politie de bestaande veiligheidsmaatregelen aan het huis behouden.

bron: Belga