Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Ben Wertoy (27) veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens. Hij beroofde de kapster van het leven in haar woning in Tienen in de lente van 2018. De 24-jarige kapster kwam op 27 april 2018 om het leven door wurging. Dader en slachtoffer waren buren tijdens hun jeugdjaren in Boutersem. De beraadslaging over de strafmaat nam drie uur in beslag.

bron: Belga