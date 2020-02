Anuna De Wever: “Kans om brug te leggen tussen activisme en de politiek”

Wie Youth for Climate zegt, zegt ook Anuna De Wever, al zet het boegbeeld van de klimaatjongeren wel een stap opzij als woordvoerster van de beweging. De Wever gaat stage lopen bij de groene fractie in het Europees parlement en dus neemt ze bewust afstand van de klimaatjongeren. Al is dat slechts gedeeltelijk. “Ik zet geen stap opzij uit Youth for Climate, maar ik zet wel een stap opzij als woordvoerster van de beweging”, verduidelijkt De Wever. “De beweging van YFC is politiek neutraal en ik ben dat ook. Maar ik loop nu stage bij de groene fractie en ik snap dat mensen daar moeite mee zullen hebben. Nu is het volledig duidelijk dat YFC politiek neutraal is.”

De stage van Anuna De Wever en haar compagnon de route, Adélaïde Charlier, bij de groene fractie zal vijf maanden duren. De twee activistes komen zo terecht in de politieke wereld.

“Het is een logische volgende stap”, vindt De Wever. “Dit is voor mij de kans om de brug te leggen tussen het activisme op straat en de politiek van het Europees parlement. Ik sta nu veel dichter bij waar het beleid wordt geschreven en ik ben zo veel meer op de hoogte van hoe het gebeurt op Europees niveau. Het is ook duidelijk dat Europa de leiding zal nemen in het gevecht tegen de klimaatopwarming. Ik en Adélaïde wilden nog meer druk zetten en op deze manier kunnen we dat doen”, stelt Anuna.

De keuze om afstand te nemen van YFC was niet evident voor de twee boegbeelden, maar ze geven nu met plezier de fakkel door aan de vele jongeren die samen met hen YFC verder hebben uitgebouwd. “Het zal ook goed zijn om nieuwe stemmen te horen. Jullie zullen mij bovendien nog terugzien op elke mars en elke actie. De stage is parttime omdat we ook nog veel voor YFC willen blijven werken, anders was dat niet combineerbaar”, besluit De Wever.

bron: Belga