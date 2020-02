26-jarige vrouw blijft in de cel

De 26-jarige vrouw die zondagavond in de hand geschoten werd door de politie aan de Bevrijdingslaan in Gent, nadat ze vier personen had neergestoken, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse raadkamer beslist. De onderzoeksrechter heeft een gerechtspsychiater aangesteld om na te gaan of de vrouw toerekeningsvatbaar is. In Gent werd de Bevrijdingslaan zondagavond afgesloten na een schietincident. De politie schoot een vrouw die twee mannen had aangevallen met een mes, in de hand. Uit het onderzoek bleek dat ze eerder nog twee slachtoffers had gemaakt. Twee van de vier slachtoffers verkeerden een tijdlang in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

De 26-jarige vrouw uit Gent werd aangehouden op verdenking van moordpoging. Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw een terroristisch motief had. Volgens haar advocaat hoorde ze stemmen en moet ze een psychiatrische behandeling krijgen. Ze verscheen vrijdag voor de raadkamer, die de aanhouding met een maand verlengde.

bron: Belga