Vrouw jaagt man die dickpic stuurt de stuipen op het lijf met DIT antwoord

Een Amerikaanse vrouw heeft een man die haar een ongewenste dickpic stuurde angst ingeboezemd door hem wijs te maken dat zijn foto en gegevens automatisch bij de politie terechtkwamen. Haar actie werd met heel wat gejuich onthaald.

Jennifer Tisdale kreeg onlangs een dickpic toegestuurd van een wildvreemde man. De vrouw uit Washington liet de ongewenste foto niet zomaar passeren en maakte hem wijs dat ze een speciale app op haar telefoon heeft die dergelijke expliciete foto’s en de gegevens van de zender automatisch aangeeft bij de politie.

Stil aan de overkant

In eerste instantie bleef de man er rustig onder, maar uiteindelijk zat hij duidelijk ‘met de poepers’. “Ik krijg zo meteen een telefoontje van de politie om een aangifte te doen van seksuele intimidatie. Mannen die me eerder al dickpics stuurden, zijn intussen gearresteerd. Zo gek! Een van hen verloor daardoor zijn job en vrouw. Technologie is cool!”, antwoordde ze hem. Nadien bleef het verdacht stil aan de overkant.

Tijden veranderd

Jennifer werd overladen met positieve reacties. “Zowel mannen als vrouwen juichten mijn antwoord toe. Dat wijst erop dat de tijden veranderd zijn. Een ongewenste dickpic krijgen is iets waar niemand zou mogen achterstaan. Ik ben blij dat mijn tweet viraal is gegaan, want het kan mannen weerhouden om in de toekomst dergelijke vulgaire acties te ondernemen. Voor alle duidelijkheid: ik heb de politie niet gecontacteerd. Uiteindelijk is het hier tot mijn verbazing niet illegaal om dickpics te sturen”, vertelt ze aan UNILAD.