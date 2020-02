Vervangen we binnenkort al onze suiker door insecten?

Onderzoekers van de UGent hebben suikers in een wafel kunnen vervangen door insectenvet. De bedoeling van het onderzoek was om te zien of er een gezonder en goedkoper alternatief is voor de zoetigheden.

Insectenvet moet ons eten gezonder maken. UGent heeft daarom een proef uitgetest op wafels. Daarbij pasten ze de boter van wafels deels aan door 50% van de suikers te vervangen door insectenvet. Volgens bio-ingenieur Joachim Schouteten zal insectenvet namelijk binnenkort verkrijgbaar zijn in de supermarkt.

Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks een verschil is in smaak, textuur en kleur. Dat boter gemakkelijk vervangbaar is zonder dat er grote gevolgen zijn voor het product is goed voor het milieu. “De ecologische voetafdruk van insecten is kleiner dan die van runderen”, zegt onderzoekster Daylan Tzompa-Sosa van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent .

Voordelen en nadelen

Insectenvetten zijn gemakkelijk verteerbaar en bovendien verwijderen ze ook bacteriën, schimmels en virussen in het lichaam. De vetstof blijft voorlopig wel duur omdat het in kleine massa’s geproduceerd wordt. Bio-ingenieur Joachim Schouteten gelooft dat insectenvet wel eens een succes zou kunnen worden aangezien het gaat om een vetvervanger.