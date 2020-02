Pendelaars Jan en Ulrike verklappen: “Wij noemen elkaar poepie”

Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer zetten we speciaal voor onze Valentijnseditie twee tortelduifjes in de spotlights: metser Jan Van den Bogaert (29) en radiopresentatrice Ulrike D’hauwer (26) uit Brussel.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Ulrike: Via Tinder. Maar ik wist al wie hij was omdat we gemeenschappelijke vrienden hebben. Jan herkende mij echter niet. Later kwamen we erachter dat we toen ik 18 was toch eens gepraat moeten hebben op café, al is die herinnering heel vaag. (lacht)

Welk restaurant is ideaal voor koppels?

Ulrike: Voor verjaardagen gaan we naar Ötap in Elsene. Je hebt er gezellige hoekjes om weg te kruipen en op donderdag eet je er een ongelooflijk lekker menu. Onlangs zijn we in Osteria Winehouse, een klein Italiaans restaurant om de hoek, beland. Daar gaan we zeker terug.

Wat doen jullie zoal op een date?

Dit bericht bekijken op Instagram Artichauts 🤤 Een bericht gedeeld door Restaurant with food to share (@otaprestaurant) op 24 Aug 2019 om 3:58 (PDT)

Jan: We ontdekken samen restaurants in Brussel. Naar de cinema gaan blijft ook een klassieker, zeker naar Palace in onze straat, de Anspachlaan. We zijn allebei muziekfreaks, dus we gaan vaak naar concerten in die andere cultuurtempel in onze straat: de Ancienne Belgique. Het is een jongensdroom om zo dicht bij de AB te wonen. Afspraak altijd links op balkon 1!

Wat is jullie koosnaampje?

Ulrike: Alles met ‘poep’: poepie, poepoe… Mijn collega’s moeten daarom lachen, maar voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Ik krijg ‘Jan’ echt moeilijk over mijn lippen. Net zoals het raar is om je eigen naam uit te spreken.

Jan: Haar naam is ook effectief moeilijk uit te spreken. (lacht)

Wat is de grootste uitdaging die jullie overwonnen hebben?

Ulrike: Ons huidige appartement verbouwen. Op een jaar tijd hebben we alles zelf gedaan: van binnenmuren zetten tot tegels leggen. Achteraf gezien is onze nieuwe woning al die stress wel waard, maar tijdens de werken dachten we toch vaak: «Een weekendje weg zou zoveel deugd doen!». Je vergeet de minpunten van verbouwen wel snel. Na een maand had Jan alweer een nieuw ‘project’ in het oog. Ik heb hem dat toen afgeraden.

Jan: (mompelt) Eerder verboden…

Ulrike: We zijn in de plaats een weekend naar Disneyland gegaan. (lacht)

In welk kledingstuk vinden jullie elkaar het mooist en wat zouden jullie liever zien verdwijnen?

Ulrike: Jan staat echt goed met wat wij ‘broekskes’ noemen. Geen jeans, maar een nettere broek die hij toch nonchalant kan dragen. Zijn T-shirts met ‘grappige’, nerdy prints van Star Wars of Doctor Who vind ik vreselijk. Die heb ik snel uit zijn kleerkast gebannen.

Jan: Haar broekpakken, die passen haar perfect. En niet dat het veel uitmaakt, maar zo modieus als Ulrike er overdag bijloopt, zo slordig is ze in het samenstellen van haar pyjama’s.

Ulrike: Oké, maar enkel in de winter!

Jan: Omdat ze het dan koud heeft, combineert ze een versleten joggingbroek met T-shirts die totaal niet matchen.

Ulrike: Ik doe gewoon mee aan de 80’s revival: strepen op bollen, waarom niet?

Jan: Waarom wel?