Nieuw medicijn gevonden tegen pinda-allergie

Food and Drug Administration heeft een nieuw medicijn goedgekeurd tegen pinda-allergie. Deze allergie komt heel vaak voor bij jongeren. Met het nieuwe medicijn moet er een oplossing komen voor de vele reacties bij minderjarigen.

Het nieuwe geneesmiddel, Palforzia, moet kinderen tussen de 4 en 17 jaar helpen tegen allergische reacties met pindanoten. Tijdens de behandeling krijgen de jongeren gedurende zes maanden pinda-proteïnen toegediend en dat in steeds grotere maten. Dit moet ervoor zorgen dat ze meer weerbaar zijn tegen pinda’s.

Bij de testen reageerden twee op de drie kinderen goed op de behandeling. Bij één op de tien gevallen moest een jongere stoppen met de behandeling omdat het effecten had bij het kind. Bij het toedienen van de proteïnen reageerde de minderjarige slecht. Het blijft dus risicovol, er is nog steeds een kans op anafylaxie, een ernstige allergische reactie die dodelijk kan zijn.

Het medicijn is voorlopig enkel verkrijgbaar in Amerika. In de loop van het jaar wordt er bekeken of het ook in Europa geïntroduceerd kan worden. Palforzia is een poeder die je samen met voedsel moet mengen, bijvoorbeeld met appelmoes of yoghurt.