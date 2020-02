LIFEHACK. Zo moet je dus een citroen uitknijpen

Sommige dagelijkse activiteiten doe je zonder erbij na te denken. Je tanden poetsen, het bed opmaken, een boterham smeren… Het zijn nu eenmaal dingen die je altijd hebt gedaan en die je al doende geleerd hebt. Maar hoe vaak je iets ook doet, de kans bestaat dat je het fout doet.

Heb je er bijvoorbeeld al eens bij stilgestaan dat er meerdere manieren zijn om een citroen uit te persen? Eerlijk, het was een vraag die we ons tot nog toe nooit hadden gesteld. Maar eens je weet hoe het moet, snap je ongetwijfeld niet hoe je zo’n simpele taak zo lang fout kon doen.

Punt naar beneden

Dus: hoe begin je eraan? Was eerst en vooral je citroen en snijd hem vervolgens in twee. Tot zover niets nieuws. Verwijder met je mes vervolgens de pitjes die je ziet zitten. Nu volgt het verrassende deel van deze voorlopig erg basic gebruiksaanwijzing: houd je citroen boven je glas water of salade of om het even welk gerecht waar je citroensap in wil doen en laat de punt naar beneden wijzen. Inderdaad, het opengesneden stuk wijst naar boven. Kantel de citroen lichtjes zodat de straal niet in je ogen kan belanden en knijp nu zachtjes het sap eruit. Beetje bij beetje zullen de pitjes aan de oppervlakte verschijnen, maar die kan je nu makkelijk zien aankomen en een per een verwijderen. Knijp tot er geen sap meer in de citroen achterblijft et voilà: citroen uitknijpen voor beginners!