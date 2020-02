Eliza Kama geeft verleidelijke tips voor Valentijn: “Burlesque is een boost voor je zelfvertrouwen”

Op de meest romantische dag van het jaar wil je je lief verrassen, maar een boeket bloemen heb je vorig jaar gegeven en een doos pralines is ook al niet origineel. Deze Valentijn is het cadeau dat je partner mag uitpakken simpelweg… jezelf. Als iemand weet hoe je verleidelijk danst (met of zonder kleren aan) dan is het wel burlesquelerares Eliza Kama.

Janne Vandevelde

“Burlesque is eigenlijk een sensuele, vrouwelijke dans met een vleugje glamour en humor. ‘Burla’ betekent trouwens grap in het Italiaans. Ondertussen heb je verschillende stijlen, zoals boylesque en neo-burlesque, maar ik houd me graag aan die klassieke definitie. Denk bijvoorbeeld aan een act waarbij je uit een glitterkleedje stript, à la Dita von Teese”, aldus Eliza Kama.

Sasha Fierce

Eliza Kama heet eigenlijk Dieuwke, maar op het podium gebruikt ze haar burlesquenaam. “Met je burlesquenaam creëer je een alter ego voor jezelf. Ook Beyoncé heeft zo’n stagename: Sasha Fierce. Op het moment dat je je niet zo zeker voelt, kan je in de huid van een ander kruipen. Je kan ook je eigen naam vervormen, want je alter ego blijft een deel van jezelf. Mijn tweede naam is Elize en daar heb ik Eliza van gemaakt. Kama verwijst naar de god van de liefde, verlangen en een wens. Engelse en Franse namen zijn ook in trek, omdat ze zo sensueel klinken”, weet de Nederlandse.

Eliza Kama voelde zich altijd al aangetrokken tot vrouwelijkheid. “Ook als kind keek ik op naar glamour models en pin-upgirls in de Playboy. Later ontdekte ik dat mensen net neerkijken op die vrouwen. Dat snap ik niet. Ik vind het geweldig dat zij zo vol zelfvertrouwen kunnen poseren en op een podium staan. Britney Spears doet toch net hetzelfde?”, oppert Eliza Kama.

“Door mijn passie voor dansen en sensualiteit ben ik als stripteuse gaan werken, maar iemand wees me erop dat ik eigenlijk geen striptease deed, maar burlesque. Ik had er nog nooit van gehoord! Ik ben me erin gaan verdiepen en toen ontdekte ik: “Dat is wie ik ben!” Ik startte met lessen in New York en bij de Belgische burlesquedanseres Davina. Daarna begon ik zelf workshops te geven.”

Sensualiteit ≠ seksualiteit

Omdat burlesque in België niet zo bekend is, bestaan er veel misverstanden rond. “Burlesque draait rond sensualiteit, en niet seksualiteit zoals veel mensen denken. Er is een groot verschil tussen die twee. Sensueel dansen heeft niet als doel een man op te winden of om daarna seks te hebben. Ik schrok toen ik van vrouwen in mijn cursus hoorde dat ze als hoer werden bestempeld door mensen uit hun omgeving, toen zij vertelden dat ze burlesque dansen. Die mensen hebben het duidelijk niet begrepen”, vindt de danseres.

“Er is ook een verschil tussen striptease en burlesque. Bij burlesque blijf je op het podium en is er geen fysiek contact met het publiek, terwijl strippers ook lapdances geven. Striptease is dus anders, maar daarom niet slechter. Veel burlesquedanseressen beweren dat burlesque klassevol is, en striptease niet. Daar ben ik het niet mee eens. Bij het een strip je uit een glitterkleed en bij het ander uit een uniform. Dus waarom zouden we elkaar zwart maken? Dat doet de buitenwereld al genoeg. Showgirls need to stick together.”

Women empowerment

De lessen van Eliza Kama leggen dan ook de nadruk op women empowerment. “Burlesque is meer dan een dans. Ik heb al aan meer dan 600 dames lesgegeven en bijna allemaal komen ze met hetzelfde doel naar de cursus: meer zelfvertrouwen krijgen. Slechts een minderheid wil optreden, maar aan de dames die dat wel willen, geef ik graag de kans in Burlesque Bar, tijdens een cursistenshow of in ons showteam de Kama Bombshells.”

“In de lessen gaan we eerst aan de slag met onze eigen sensualiteit, vooraleer we een choreografie leren. We raken onzelf aan, leren zelfzekere en flatterende houdingen aan en oefenen onze gezichtsexpressie voor de spiegel. Dat zijn allemaal skills waar je ook veel aan hebt in het dagelijkse leven. Voor een belangrijke presentatie op het werk kan je bijvoorbeeld de ‘showgirlpose’ aannemen en je voelt meteen beter in je vel en stressvrij. Dansen en lekker gek doen voor de spiegel maken je sowieso blij én je leert je lichaam beter kennen. Dat is de gouden combinatie van burlesque”, aldus Eliza Kama.

“Ik geef nu ook een lessenreeks ‘Burlesque and sensual empowerment’. Daar neem ik uitgebreid de tijd om te luisteren naar het verhaal van de vrouwen. Wat ik daar soms hoor, vind ik verschrikkelijk. Zoveel vrouwen durven niet te daten of op restaurant te gaan, omdat ze zichzelf te lelijk vinden. Zo jammer dat een gebrek aan zelfvertrouwen je leven zo kan verpesten. Als ik dan hoor dat de cursisten na mijn lessen weer glamour en girlpower hebben teruggevonden, doet me dat heel veel plezier.”

Burlesque Bar

Eliza Kama geeft niet enkel les of treedt op. Ze is ook ondernemer. “Een tijd geleden heb ik de eerste Burlesque Bar van België opgericht, waar je elk weekend naar optredens kan komen kijken. Dat was al mijn grote droom toen ik Business- en retailmanagement studeerde. Alle stripteasebars worden gerund door mannen, maar als vrouwen optreden, moet er ook een vrouw aan het roer staan”, meent de ondernemer. “Bij mijn Burlesque Bar aan de Antwerpse Oudaan kom je in een glamoureuze droomwereld terecht. In fluwelen zeteltjes bestel je een cocktail met een cupcake. Dat kan je nergens anders krijgen! Er hangt ook een heel intieme sfeer. De danseressen zitten na hun show gewoon aan de toog. Vrouwen én mannen zijn trouwens welkom.”

Striptease op Valentijn

Voor wie zelf aan de slag wil met een striptease, heeft Eliza Kama enkele gouden tips. “Wil je je partner verrassen op Valentijn met een sensuele dans, dan zijn plezier en zelfvertrouwen cruciaal. Neem een mooie houding aan, lach en kijk je partner recht in de ogen. Houd je dans zelf simpel. Je hoeft heus geen split te doen om indruk te maken. Wissel snelle en trage moves af. Trek aan en stoot af. Jezelf langzaam aanraken is super sexy! Ga je voor een striptease, trek dan zeker geen kleding uit over je hoofd. Dat is niet elegant en brengt je kapsel en make-up in de war. Ook mannen trekken beter een hemd aan en doen dan een voor een de knopjes open. Kies ten slotte een nummer dat iets voor jullie betekent en oefen je act alvast een paar keer in je outfit.”

Zelf heeft Eliza Kama geen intieme plannen op deze romantische dag. “Ik sta op Valentijn gewoon op het podium. Dat is wat ik het liefste doe! In Borsbeek heb ik, samen met Miss Behave en de Kama Bombshells, een grote Valentease-show met diner en ook in de Burlesque Bar is er een valentijnsfeestje met een danseres uit het Verenigd Koninkrijk”, besluit Eliza Kama.

Meer info over de lessen en Burlesque Bar vind je op kamaworld.be en burlesquebar.be.