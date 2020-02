Angèle gekroond tot koningin van dertiende MIA-awards

In Paleis 12 in Brussel zijn donderdagavond de dertiende Music Industry Awards uitgereikt. Zangeres Angèle was de winnares van de avond: ze verzilverde vijf op vijf nominaties. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Zwangere Guy, die maar liefst in zeven categorieën werd genomineerd, bleef op zijn honger zitten.

De 24-jarige Angèle Van Laeken won in Brussel Hit van het jaar voor ‘Tout Oublier’, een nummer dat ze maakte met haar broer Roméo Elvis. Ze kreeg ook de prijzen voor beste Pop, Solo Vrouw, Live Act en Videoclip voor ‘Balance Ton Quoi’. Met haar vijf prijzen doet ze twee MIA’s beter dan vorig jaar, toen ze won in de categorieën Doorbraak, Artwork en Solo vrouw.

“Merci godverdomme”

Na zijn zegetocht van vorig jaar kon zanger Niels Destadsbader ook dit jaar twee MIA’s binnenhalen. Hij won in de categorieën Solo man en Nederlandstalig. Opvallend: de Brusselse rapper Zwangere Guy was genomineerd in zeven categorieën, maar moest met lege handen naar huis.

Willy Sommers won zijn eerste MIA in de categorie Vlaams Populair. Compact Disk Dummies mochten tot hun eigen verbazing de award voor beste Dance gaan ophalen. Naast de awards voor beste Auteur/Componist, Live Act en Videoclip mocht de sector ook nog beslissen over de MIA’s voor beste Artwork (Charlotte Adigéry), Muzikant (Stef Kamil Carlens) en producer (David en Stephen Dewaele).

Arno werd in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award uit handen van zijn broer Peter. Hij reageerde op die eer met de gevleugelde woorden “Merci godverdomme, rock on motherfuckers.” De 70-jarige zanger sloot de avond af met een medley van zijn grootste klassiekers.

Live optredens

Tijdens de show in Paleis 12, die gepresenteerd werd door Steven Van Herreweghe, was er ook heel wat live muziek. Clouseau, winnaar in de categorie beste Groep, mocht de avond openen. Ook Laura Tesoro (twee nominaties), Zwangere Guy, IBE (winnaar Doorbraak van het jaar), Tourist LeMC (winnaar Urban met Niels Destadsbader), Balthazar (winnaar Alternative en Auteur/Componist) en Lost Frequencies (winnaar Album van het jaar) zorgden voor muzikale afwisseling tussen alle awards.