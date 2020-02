Hond laat helft van eten liggen voor onlangs overleden broer

Hondeneigenaars weten het al: de blaffende viervoeters zijn de beste vriend van mensen en zijn extreem loyaal. Dit hartverscheurende verhaal uit Amerika toont dat nogmaals aan.

Acteur en filmmaker Easton Dufur had twee gele Labradors, Cookie en Stitch, die een zeer speciale band hadden mt hem, maar ook met elkaar.

Dufur deelde een verhaal over hen op Twitter dat viraal ging en de emoties van duizenden opwekte. Dufur legde op Twitter uit dat Stitch en Cookie altijd een voerbak deelden.

Stitch had Cookie getraind om slechts de helft van het voedsel te eten, zodat Stitch wat kon eten als ze klaar was.

Minder voedsel in de kom

Helaas is Stitch onlangs overleden, dus nu zit Cookie voor het eerst zonder hem. Cookie mist duidelijk haar broertje Stitch, maar Easton merkte later iets op dat hij niet had verwacht waardoor zijn hart zou smelten.

Easton had minder voedsel in de kom gedaan omdat Cookie de enige is die er nu uit eet. Theoretisch zou Cookie alles zelf moeten kunnen eten, omdat het ongeveer dezelfde hoeveelheid voedsel is dat ze eerder at.

Maar ze heeft geweigerd de kom leeg te eten en heeft koppig wat achtergelaten voor haar broertje.

Hartverwarmend

“Ruim voordat ik naar bed ging, wilde ik controleren of [Cookie] had gegeten. En dat deed ik ook, en ze liet nog steeds de helft van haar eten achter zodat Stitch kon eten”, schreef Easton.

Of het nu uit gewoonte was, of Cookie had nog steeds hoop dat haar broer Stitch terug zou komen om haar eten te delen, behoorlijk hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk als je het ons vraagt.