Weerbericht – Droge dag met opklaringen

Het wordt donderdag na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs een rustige dag met bewolkte perioden en opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag- en Midden- België, meldt het KMI. Het weersinstituut waarschuwt daarbij CO-intoxicatie omwille van de ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden.

’s Nachts neemt de lage bewolking af richting Noordzee en Nederland. Bij zonsopgang wordt helder weer voorspeld met minima rond -3 en -4 graden in het zuidoosten, -1 graad in het centrum en 1 graad aan de kust en nabij de Nederlandse grens.

Vrijdagochtend liggen de temperaturen in de meeste streken dichtbij het vriespunt en is vorst mogelijk. Overdag zijn er brede opklaringen met maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in Laag- en Midden- België.

Het weekend wordt wisselvalliger, maar zachter. Vooral zondag wordt veel wind en neerslag verwacht. Zaterdag kan het kwik stijgen tot 11 graden, zondag lokaal tot 14 graden.

bron: Belga