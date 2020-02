Voor het eerst politie beboet voor gokken

De Kansspelcommissie heeft voor het eerst in haar 20-jarige bestaan drie politiemensen een boete gegeven omdat ze online of in speelhallen gokten. Dat is voor het voltallige politiepersoneel bij wet verboden. Eén politievrouw gokte zelfs 87 keer vanachter de computer op het commissariaat, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

De politievrouw maakte een account aan op naam van haar moeder en verspeelde tijdens 668 inzetten maar liefst 56.300 euro. 87 gokjes daarvan plaatste ze vanachter de computer op het commissariaat waar ze werkte. Volgens de vrouw is ze verslaafd en heeft dat haar carrière geruïneerd. Ze riskeerde een boete van 60.000 maar de Kansspelcommissie veroordeelde haar tot het betalen van 5.000 euro.

Een politieman die zich moest verantwoorden zei dat hij zich tijdens het WK voetbal had laten verleiden door de 50 euro inzet die hij aangeboden kreeg van een gokwebsite. Hij zette uiteindelijk 86 keer geld in en misbruikte daarvoor de naam van zijn schoonmoeder. Hij kreeg een boete van 208 euro.

Een derde moet 350 euro betalen omdat hij tussen 2014 en 2018 op meerdere gokwebsites actief was

Nog negen andere politiemannen en -vrouwen werden betrapt tijdens een groot onderzoek. Zij wachten nog op het verdict van de Kansspelcommissie. Net als voor magistraten, notarissen en deurwaarders verbiedt de wet van 7 mei 1999 gokken voor de politie.

bron: Belga