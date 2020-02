Twee doden en tientallen gewonden bij ontsporing hogesnelheidstrein in Italië

In Italië zijn vanochtend twee doden gevallen nadat een hogesnelheidstrein is ontspoord, zo melden Italiaanse media. Er zijn ook een dertigtal gewonden gevallen. Volgens hulpverleners zijn de dodelijke slachtoffers de machinist en een andere spoorarbeider. De trein ontspoorde in de buurt van Casalpusterlengo in de regio Lombardije, ten zuidoosten van Milaan, aldus het persagentschap ANSA. Meerdere wagons zouden zijn omgekanteld.

De Italiaanse brandweer bevestigde een ongeval met een hogesnelheidstrein waarbij gewonden vielen, maar noemde nog geen aantallen.

Het ongeluk met de trein van spoorwegmaatschappij Frecciarossa gebeurde rond 05.35 uur, op het traject Milaan-Bologna. De hulpdiensten rukten massaal uit.

