Turkije opent onderzoek naar oorzaak van ongeval

Het Turkse gerecht heeft vandaag een onderzoek geopend naar het vliegtuigongeval dat zich gisteren in Istanboel voordeed. Volgens de Turkse staatszender TRT is er ook een onderzoek wegens mogelijke nalatigheid geopend tegen de twee piloten van het vliegtuig, maar die informatie is nog niet door het parket bevestigd. Over de precieze oorzaak van het ongeval bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Mogelijk speelde het stormachtige en regenachtige weer een rol. De zwarte dozen van het toestel worden onderzocht, zo meldt Pegasus. De luchtvaartmaatschappij beklemtoont dat het werkt met “technisch zeer betrouwbare en jonge vliegtuigen” van gemiddeld 5,3 jaar oud.

Een team van het Amerikaanse bedrijf Boeing, de bouwer van het vliegtuig, is volgens de zender Halk TV onderweg naar Istanboel.

Gisteren was een toestel van de Turkse lagekostenmaatschappij Pegasus met 183 mensen aan boord bij de landing van de landingsbaan geschoven en in verschillende stukken gebroken. Drie mensen kwamen om het leven, de 180 anderen raakten gewond. Intussen hebben 56 alweer het ziekenhuis verlaten.

Volgens gouverneur Ali Yerlikaya bevinden vier gewonden zich in kritieke toestand.

