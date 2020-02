Telenet schakelt vanaf 11 februari analoog radiosignaal via de kabel af

Telecombeheerder Telenet schakelt vanaf 11 februari het analoge radiosignaal via de kabel af in Vlaanderen en Brussel. Door de “Signaal Switch” komt er ruimte vrij op het kabelnetwerk voor steeds toenemende digitale toepassingen zoals video streamen, online gamen en foto’s doorsturen. De afschakeling verloopt in fases tot 22 april. Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, zullen niet langer een signaal ontvangen. Zo zal radio luisteren in de auto bijvoorbeeld wel nog steeds werken. Alle klanten ontvingen enkele weken op voorhand een brief of e-mail waarin werd uitgelegd hoe ze kunnen nagaan of er voor hun radiotoestel impact is.

Voor wie vandaag nog analoog naar de radio luistert via de kabel zijn er verschillende oplossingen, zoals naar de radio luisteren via een decoder van Telenet, internetradio of DAB+. Klanten kunnen ook nog steeds analoge radio beluisteren via een radioantenne, en Telenet bezorgt alle klanten die dat vragen een gratis radioantenne.

De communicatie, oplossingen en impact van het afschakelen van het radiosignaal werd afgelopen najaar getest in netwerkregio’s Beringen en Lochristi. De omschakeling gebeurde daar soepel, zegt Telenet.

Ook het analoge televisiesignaal via de kabel wordt afgeschakeld, maar pas in december 2020. In Beringen en Lochristi gebeurt dat al op 4 en 9 maart, om daar opnieuw de communicatie en oplossingen te toetsen om waar nodig bij te sturen.

Klanten kunnen terecht op www.telenet.be/signaalswitch, waar ze filmpjes en informatie vinden om na te gaan of ze nog analoog kijken of luisteren. Ze vinden er ook een stappenplan over hoe ze de instellingen van hun televisietoestel aanpassen. Wie geen internettoegang heeft, kan ook altijd terecht in het contactcenter (015 66 66 66) voor meer duiding en hulp. Vanaf de zomer voorziet Telenet ook een online toepassing waar klanten op basis van hun klantnummer kunnen nagaan wanneer het analoge televisiesignaal bij hen stopgezet zal worden.

bron: Belga