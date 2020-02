“Positief naar toekomst kijken”

Premier Sophie Wilmès wil positief naar de toekomst kijken van de Belgisch-Congolese relaties. “Maar we mogen ook het verleden niet vergeten”, zei Wilmès na afloop van haar ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi, deze middag in het presidentieel paleis in Kinshasa. Wilmès’ perspunt werd echter niet bijgewoond door de Congolese president. “We hebben het opnieuw gehad over ontwikkelingssamenwerking, rechtsstaat, mensenrechten en zakenklimaat”, zei Wilmès na afloop. De premier had een tête-à-tête met de president, en daaraan ging een werkvergadering vooraf met ministers Alexander De Croo en Pieter De Crem. Eerder op de dag zagen de drie Belgische regeringsleden al de Congolese premier en enkele van zijn ministers.

Tshisekedi is intussen iets meer dan een jaar aan de macht. Het voorbije jaar kenmerkte zich door veel beloftes en aankondigingen, 2020 moet het jaar van de actie worden. Dat zegt ook Wilmès: “woorden zijn goed, acties zijn beter”.

Net als aan de Congolese premier maakte Wilmès ook aan de president duidelijk dat België een partner wil zijn van het land. “De Congolezen mogen van ons een eerlijk en welwillend partnerschap verwachten, op basis van een relatie tussen gelijken”, aldus Wilmès.

Wilmès noemde een militaire samenwerking als een mogelijkheid, naast politie, economie, ontwikkelingssamenwerking, justitie. “Vooral op het vlak van opleiding hebben we een grote expertise”, aldus Wilmès.

Voor de premier wordt met dit bezoek een nieuwe stap gezet in het verdiepen van de banden. Later dit jaar moeten nog meer stappen volgen. Voor eind maart staat een economische missie gepland. Met ruim 150 deelnemende bedrijven is die missie volzet. En eind juni vieren de Congolezen de 60e verjaardag van de onafhankelijkheid, zonder twijfel zullen de Belgen ook daar uitgenodigd worden.

bron: Belga