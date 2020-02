In het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis is deze avond een patiënt binnengebracht met mogelijke symptomen van het coronavirus. Dat berichtte Het Laatste Nieuws en het ziekenhuisnetwerk ZNA bevestigt het nieuws. Het gaat om een persoon die onlangs in China was. De patiënt in kwestie is meteen geïsoleerd en er worden vanavond nog de nodige testen uitgevoerd om uitsluitsel te brengen of het inderdaad om het coronavirus gaat.

bron: Belga