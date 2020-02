Ousmane Dembélé ondergaat in Finland operatie aan de hamstrings

Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé zal volgende week dinsdag in het Finse Turku geopereerd worden aan zijn scheur in de rechterhamstring. Dat maakte de Catalaanse topclub vandaag bekend. Dembélé, die al tien verschillende blessures opliep sinds zijn transfer van Dortmund naar Barcelona in de zomer van 2017, zal waarschijnlijk de rest van het seizoen out zijn. Barcelona deelde mee dat de duur van zijn onbeschikbaarheid bepaald zal worden na de operatie, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Fransman dit seizoen nog in actie komt voor de Blaugrana. Ook het EK met Frankrijk staat zo op de helling.

Indien de 22-jarige buitenspeler de komende vijf maanden niet meer kan spelen, zal Barcelona binnen de Spaanse landsgrenzen een vervanger mogen zoeken. Vandaag werd Getafe-aanvaller Angel Rodriguez in de Spaanse media genoemd als target.

In zijn eerste seizoen bij Barcelona kwam Dembélé tot zeventien wedstrijden in La Liga, vorig seizoen speelde hij 29 competitieduels. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen nog maar negen keer in actie, waarin hij goed was voor één doelpunt.

Bron: Belga