OKT basket (v) – Belgian Cats delven het onderspit in thriller tegen Canada

De Belgian Cats hebben donderdag hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi basketbal bij de vrouwen in Oostende verloren tegen Canada. Het werd 61-56 voor de Canadezen, die bij de rust leidden met 30-23. De Cats waren nog niet helemaal wakker bij de start en na tien minuten stonden ze 12-7 in het krijt. In het tweede kwart liep de achterstand nog wat op tot 30-23. In een sterk derde kwart haalden de Belgen het met 16-19, waardoor ze weer in de wedstrijd zaten. De laatste tien minuten in een kolkende Versluys Dôme waren razend spannend. Op een minuut van het einde stond het 58-56 voor de Canadezen, maar de Cats slaagden er niet om de kloof helemaal te dichten.

Uitblinkers bij de Belgen waren Emma Meesseman (14 punten, 6 rebounds) en Kim Mestdagh (12 punten, 7 rebounds, 4 assists). Kapitein Ann Wauters speelde 13:53 en was daarin goed voor 2 rebounds. Bij Canada liet vooral Kia Nurse zich opmerken met 19 punten, 2 rebounds en 3 assists.

Eerder op donderdagavond haalde Japan, dat als organisator van de Spelen al geplaatst is, het met 75-54 van Zweden. Zaterdag nemen de Belgian Cats het op tegen Japan, zondag tegen Zweden. De eerste twee van de groep mogen naar de Spelen in Tokio en als Japan daarbij is, krijgt de derde ook een ticket. België moet er met andere woorden voor zorgen dat het Zweden of Canada achter zich houdt.

bron: Belga