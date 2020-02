Op de dertiende editie van de MIA’s in Paleis 12 in Brussel is ‘Tout Oublier’ van Angèle en Roméo Elvis uitgeroepen tot Hit van het jaar. De 24-jarige zangeres verzilverde er al haar vijf nominaties. Angèle, die niet aanwezig kon zijn op de ceremonie maar elke categorie won waarin ze genomineerd was, haalde het van ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike, ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens en ‘Spiegel’ van Tourist LeMC & Raymond van het Groenewoud.

bron: Belga