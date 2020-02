MIA’s – Angèle grote overwinnaar op dertiende MIA-awards

In Paleis 12 in Brussel zijn donderdagavond de Music Industry Awards uitgereikt. Zangeres Angèle was de winnares van de avond: ze verzilverde vijf op vijf nominaties. De 24-jarige Angèle Van Laeken won in Brussel Hit van het jaar voor ‘Tout Oublier’, een nummer dat ze maakte met haar broer Roméo Elvis. Ze kreeg ook de prijzen voor beste Pop, Solo Vrouw, Live Act en Videoclip voor ‘Balance Ton Quoi’. Met haar vijf prijzen doet ze twee MIA’s beter dan vorig jaar, toen ze won in de categorieën Doorbraak, Artwork en Solo vrouw.

Na zijn zegetocht van vorig jaar kon zanger Niels Destadsbader ook dit jaar twee MIA’s binnenhalen. Hij won in de categorieën Solo man en Nederlandstalig.

Opvallend: de Brusselse rapper Zwangere Guy was genomineerd in zeven categorieën, maar moest met lege handen naar huis.

bron: Belga