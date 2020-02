Gerecht onderzoekt verkoop Anderlecht aan Marc Coucke

Er loopt een ­informatie­onderzoek naar de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke. Dat bericht Het Nieuwsblad donderdag. Het gerecht wil weten of de spelregels zijn gevolgd. In 2017 verraste Marc Coucke vriend en vijand door Anderlecht over te nemen. Coucke, die in het onderzoek als benadeelde partij wordt beschouwd, bood 75 miljoen euro, maar moest in laatste instantie zijn bod met 5 miljoen verhogen om het pleit te winnen van Ghelamco-baas Paul Gheysens. Die had 91 miljoen veil voor paars-wit. De speurders vragen zich af waarom het oude Anderlecht-bestuur 11 miljoen euro liet schieten.

Volgens insiders moet de verklaring gezocht worden in het debacle rond het Euro­stadion. Nadat dat project van Ghelamco afsprong, werd Gheysens persona non grata bij paars-wit.

bron: Belga